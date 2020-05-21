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Sağlık

Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan sinüzit hastası genç, hastalığına iyi geldiğini savunduğu denize girmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:18:05 -
Sinüzit hastası genç denize girebilmek için yardım bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan sinüzit hastası genç, hastalığına iyi geldiğini savunduğu denize girmek istiyor.


Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar sonrası denize giremeyen kronik hasta İbrahim Adeş, yetkililerden yardım bekliyor. Kuşadası’nda yaşayan 35 yaşındaki Adeş, kronik rahatsızlığına iyi geldiğini iddia ederek denize girmek istiyor.


Sinüzit hastası olan Adeş, geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar sonrası denize giremiyor. Baş ağrısından geceleri yatamadığını söyleyen Adeş, "Kronik rahatsızlığıma iyi geldiği için denize girmek istiyorum ama şu anda yasak olduğu için giremiyorum. Hiçbir ilaç etki etmiyor. Deniz suyu sinüzitime iyi geldiği için girmek istiyorum ama şu anda yasak olduğu için giremiyorum. 10 dakika denize girsem sinüzitlerimi boşaltsam rahatlayacağım ve geceleri rahatlıkla uyuyabileceğim" dedi.

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