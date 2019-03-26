Sinsi hastalık vereme dikkat

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü dünyada hala en çok ölüme neden olan hastalıkların başında gelen verem hakkında polisleri bilgilendirdi.

Verem Savaş Dispanseri Başhekimi Cem Eşberk, tüberküloz yani halk arasında verem olarak ya da ince hastalık olarak bilinen bu rahatsızlığın bir sosyal hastalık olması nedeniyle yürütülen bütün faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eşberk, tüberkülozun binlerce yıldır varolduğu bilinen bir mikropla oluştuğunu belirterek, "Bu mikrobun adı: Mycobacterium tuberculosis’dir. Dünyanın bütün uluslarından insanlarda, zengin-yoksul, genç-yaşlı herkeste hastalık yapabilir. Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir. Tedavi ile tümüyle şifa sağlanabilir. Erken ve uygun tedavi başlanır, yeterli süre tedavi edilirse hastalar yüzde yüz iyileştirilir. İyileşme kalıcıdır, şifa sağlar" dedi.

Eşberk, bir süre daha polisleri bilgilendirdikten sonra verem ile farkındalık oluşturmak için tişört ve şapka dağıtıldı. Toplantıya Adana Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Tanju Altınsu, Adana Verem Savaş Derneği Başkanı Levent Etiz katıldı.