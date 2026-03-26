Sinsi hastalık organı içeriden bitiriyor kimse fark etmiyor!

Karaciğeri doğrudan etkileyen ve erken teşhis edilmediğinde ölüme kadar götüren sinsi virüslerin yayılma yolları tek tek açıklandı. Hepatit türlerine göre bulaşma riskleri ve korunma yolları hakkında uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

Karaciğeri doğrudan etkileyen ve sinsi bir seyir izleyebilen viral hepatitler, türlerine göre farklı bulaş yolları izlerken, erken teşhis edilmediğinde kronikleşerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Viral Hepatitler İki Temel Yolla Bulaşıyor Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, hepatitin karaciğer iltihabı olduğunu belirterek virüslerin yayılım yollarını açıkladı. Hepatit A ve E virüslerinin temel olarak dışkı ve ağız yoluyla; yani kirli su, besinler ve hijyenik olmayan yüzeylere temasla bulaştığını ifade etti. Buna karşın Hepatit B, C ve D türlerinin kan ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını kaydeden Mamçu; korunmasız cinsel temas, ortak kesici alet kullanımı ve anneden bebeğe geçişin bu grupta ana risk faktörleri olduğunu vurguladı.

Hastalık Belirti Vermeden İlerleyebilir Birçok hastada sarılık görülmediği için hastalığın fark edilmeden geçirilebileceğine dikkat çeken Dr. Mamçu, kuluçka sürelerinin virüs türüne göre 15 ile 180 gün arasında değişebildiğini söyledi. Belirti gösteren vakalarda halsizlik, mide bulantısı, karın ağrısı ve idrar renginde koyulaşma gibi şikayetlerin görüldüğünü belirten uzman, Hepatit A ve E'nin genellikle tamamen iyileştiğini, ancak Hepatit B ve C'nin kronikleşme riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle Hepatit C'de kronikleşme oranı yüzde 80'e kadar çıkabiliyor.

 

Aşı ve Tedavi Yöntemleri Hepatit B ve C tedavisinde virüsün çoğalmasını engelleyen kişiye özel ilaç tedavileri uygulanıyor. Korunma noktasında ise aşıların hayati rol oynadığını vurgulayan Dr. Mamçu, Türkiye'de Hepatit A ve B aşılarının ücretsiz olarak uygulandığını hatırlattı. Hepatit B aşısının doğumda, Hepatit A aşısının ise 18. ayda yapıldığını belirten uzman, Hepatit C, D ve E türleri için henüz geliştirilmiş bir aşı bulunmadığının altını çizdi.

Viral hepatitler dünya genelinde karaciğer yetmezliği ve sirozun en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Hijyen koşullarının yetersiz olduğu toplu yaşam alanlarında A ve E türleri salgınlara yol açabilirken; sağlık çalışanları, diyaliz hastaları ve damar içi madde kullanan bireyler B ve C türleri açısından yüksek riskli grupları oluşturuyor.

Hepatit ile yaşayan bireylerin bulaştırıcılığı önlemek adına kan bağışından kaçınması ve düzenli doktor kontrolünde olması gerektiğini belirten Dr. Dilek Leyla Mamçu, karaciğer sağlığını korumak için alkolden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Erken dönemde yapılacak kan testleri, hem hastalığın kontrol altına alınmasını sağlıyor hem de toplum sağlığını korumada kritik bir eşik oluşturuyor.

