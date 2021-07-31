Sinpaş, Kızılbük GYO’yu halka arz ediyor

Lider ve eş lider aracı kurumlar dahil 32 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum ile gerçekleştirilecek halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katacağız

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin katılımı ile Kızılbük GYO Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kızılbük GYO ile ilgili bilgiler veren Çelik, “Sinpaş, 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesidir. Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz” dedi.

Gayrimenkuldeki uzmanlığımızı turizme taşıyoruz

Tamamı Sinpaş’ın bağlı ortaklığı olan Kızılbük GYO’nun ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzından elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş’ın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirten Çelik, şunları söyledi: “Kızılbük GYO, Yatırımcılarına sadece bir hisse değil aynı zamanda pandemi sonrası önemi daha da iyi anlaşılan İyi Yaşam konseptli, ömür boyu tatil imkanı sağlamaktadır. Kızılbük GYO’ nun ilk projesi, Marmaris’teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. Burası, içerisinde yer alan devre mülk üniteleri, alışveriş ve yaşam alanları, 5 yıldızlı otel, termal SPA, ticari alanlar ve diğer donatılarıyla kendi içinde tüm ihtiyaçların karşılanabileceği nitelikte tasarlanmış karma kullanımlı proje. Kendine özel koyları, termal suların ve kızıl kumların içinde yükselen, iç ve dış pazara yönelik, kriterleri uluslararası standartlarla belirlenmiş çok özenerek inşa ettiğimiz bir konsepti var. Kızılbük GYO olarak orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları ve sağlık ile öne çıkan Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Afyon gibi hedef pazarlarımıza da götürmeyi planlıyoruz.”