Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Şimdiye kadar yaklaşık 100 milyon doz aşı yapıldı. 2 doz inaktif aşı yaptıranlar 3.doz aşı uygulamasının kaç ay sonra yapılacağını araştırıyor. Peki, 3.doz Sinovac kaç ay sonra yapılıyor?

Sinovac 3. doz ne zaman yaptırılır? 3 doz aşı kaç ay sonra yapılıyor?

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşısı tamamlanmış kişilerin", 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkati çekti. Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır" açıklamasında bulundu.

Tüm parametrelerin hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmada son derece önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki, tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım." çağrısında bulundu.

Tedbirlere uyum konusunun da Bilim Kurulu'nda ele alındığını aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli. Özellikle milyonlarca öğrencimiz yüz yüze eğitime başlamışken." uyarısını yaptı.

Bilindiği gibi Sinovac, inaktif bir aşıdır. MHRS sistemine giriş yaptığınızda ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıkladığınızda en erken 3.dozu olabileceğiniz tarihe ulaşabilirsiniz. Sistem genellikle 2.dozun üzerinden 2 ay geçtikten sonra 3.dozu tanımlıyor.

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