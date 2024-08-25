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Yerel Sinop'u sağanak, yıldırım ve hortum vurdu!
Yerel

Sinop'u sağanak, yıldırım ve hortum vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:08:00 -
Sinop'u sağanak, yıldırım ve hortum vurdu!

Sinop'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde etkili oldu.

Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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