Sinop’taki olayda tutukla sayısı 6 oldu Sinop’ta 4 Eylül akşamı bir restoranın önünde gerçekleşen ve 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman’ın (32) hayatını kaybettiği olaya ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Sinop’ta 4 Eylül akşamı bir restoranın önünde gerçekleşen ve 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman’ın (32) hayatını kaybettiği olaya ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden Görkem C., Fethi T., Berkay Ö., Emre A. ve Fatih K., mahkemece tutuklanmıştı. Bugün hastanede tedavisi tamamlanan diğer zanlı Barışcan Ö. de emniyet güçlerince mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutukluluğuna karar verilen zanlı ile birlikte davada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

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