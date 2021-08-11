Sinop'taki felaketin en net görüntüsü

Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

Korkunç anlar kamerada

İlçeye bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı. Çay üzerindeki köprü hasar görürken, sel sularına kapılan araç ise sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Park halindeki araçlar ve bazı iş makineleri de sel suları arasında kaldı. İlçede mahallelere ulaşımın sağlandığı bağlantı yolu ise çöktü. Sinop'ta bir ev sele kapılarak yıkıldı, çevredeki vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi

"Mahsur kalan vatandaşlarımız var"

Şu an için can kaybının olmadığını ifade eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi. İlçede iş makinesi üzerine çıkan operatörler de sel sularından korunmaya çalıştı. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastane tahliye edildi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçedeki bir fabrikada işçilerin mahsur kaldığını söyledi. Aliköy'de ise yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın kurtarılmayı beklediği öğrenilirken, bir hastanenin ise boşaltıldığı belirtildi.