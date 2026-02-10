Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Gerze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si cezaevine gönderildi.
Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, silah ve 50 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gerze ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan adli aramada; 5,28 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sinop E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.