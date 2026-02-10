  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi! Bilal Erdoğan’dan dünyaya barış vizyonu: "Başkasına yapılan yatırım aslında kendimize yatırımdır" Batı Şeria’da ‘ilhak’ alarmı! Türkiye ve 7 ülke soykırımcı İsrail'in ipini çekti! CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın' Rusya'dan Filistin açıklaması Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal Fırıldak siyasetin sembol ismi Cemal Enginyurt kendi annesine küfredilince verdiği tepki olay oldu Somali Adalet Bakanı Sheikhali 'Bize söz verdiler eyleme geçtiler' CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı! CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti
Yerel Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Yerel

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Gerze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si cezaevine gönderildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, silah ve 50 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gerze ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan adli aramada; 5,28 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sinop E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23