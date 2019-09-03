Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.03 Eylül 2019 Salı 11:57
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Erfelek Yolu Çelen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K idaresindeki 57 AAB 068 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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