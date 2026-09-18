Sinop'ta tehlikeli kaza
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Sinop'taki trafik kazasında cam yüklü bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
Korkutan kaza, Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cam yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak yoldan devrildi. Kamyonette bulunan cam malzemeler etrafa saçılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu. Devrilen kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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