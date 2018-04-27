Sinop'ta tarihi eser operasyonu: 3 kişi gözaltında

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erfelek ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen üç kişiyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Kazıda buldukları eserleri İstanbul'a götürdükleri tespit edilen zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 800 sikke, 2 heykel, 2 haç, 3 kolye ucu, bir başı boğa şeklinde idol, seramik pipo, üzerinde Arapça yazılar bulunan 7 eski madeni para ile 25 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y, E.Ö. ve K.Y, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA