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Aktüel Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü
Aktüel

Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:27:50 -
Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başsökü köyünde Hamdi Kırık (51) ile akrabası Yaşar Kırık (49) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Yaşar Kırık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırık’ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hamdi Kırık jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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