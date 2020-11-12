Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü
SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başsökü köyünde Hamdi Kırık (51) ile akrabası Yaşar Kırık (49) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Yaşar Kırık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kırık’ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Hamdi Kırık jandarma ekiplerince gözaltına alındı.