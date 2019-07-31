0553 313 94 23

Sinop’ta saklı cennet: Akgöl Tabiat Parkı

2018 yılında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Sinop ziyareti sırasında Türkiye’nin 236.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Sinop’ta saklı cennet: Akgöl Tabiat Parkı

2018 yılında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Sinop ziyareti sırasında Türkiye’nin 236. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Ayancık ilçesine bağlı Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.


Ayancık ilçesine bağlı, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Akgöl Tabiat Parkı, sahip olduğu bu özellikler sayesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Türkiye’nin 236. tabiat parkı olarak ilan edildi. eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Sinop ziyareti sırasında Akgöl’ün turizme kazandırılması yönündeki talimatı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce çalışmalar başlatıldı.


DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayancık ilçemize bağlı Akgöl Tabiat Parkı, geçtiğimiz yıl bakanımız Veysel Eroğlu Sinop’a geldiklerinde, bu tabiat parkının ilanı müjdesiyle gelmişlerdi. 2018 Mayıs ayında ilanı gerçekleştirildi ve ilanın arkasından da biz hemen gelişme planının yapımına başladık. Çalışmaları tamamen bitirdik ve şu anda bakanlıkta onay aşamasına gelmiş bulunmakta" dedi.


400 dekar alana sahip Akgöl’de, iki derenin birleşmesiyle oluşturulan yapay gölün zengin bitki örtüsüyle kaplı bir doğa harikası olduğunu belirtti. Milli Parklar olarak gölün ekosistemini canlandırmak için çalışmalarından bahseden Başyiğit, “Gölle alakalı bir temizlik çalışması yaptık. Temizlik çalışmasının ardından burada balık türü yoktu ve biz buraya hangi balık türü uygun olur diye tespit yaptırdık. ‘Abant Alası’ dediğimiz bir alabalık türünden 30 bin adet yavruyu geçen yıl bıraktık. Bu yavruların şu anda izlenimlerimizde bir karış boyunda olduklarını görüyoruz” diye konuştu.


Başyiğit, Akgöl Tabiat Parkı için hazırlanan proje ile spor ve yürüme alanı, kamp ve piknik bölgesi ve çeşitli etkinliklere yer sahipliği yapacak bir bölge olacağını belirtti.


Akgöl Tabiat Parkı’nın bakanlıktan çıkacak onay ile işletmeye açılabileceğini belirterek, “Doğayı koruyarak bir şeyler yapmalıyız. Doğayı koruma-kullanma dengesini gözeterek planlamalar projeler yapıyoruz. Bizim kendi devlet imkanlarımızla da yapabiliriz, eğer işletmeci bulabilirsek bu alanımızı plana programa uygun olarak, yatırımlı olarak işletmeciliğini ihaleye de verebiliriz” dedi.


DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, bakanlıktan onay verildikten sonra çalışmaların kısa sürede biteceğini ve 2020 sezonunda işletme olarak hazır olacağını ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!
    1. Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!
    2. Ormanlık alandaki yangın korkuttu
    3. Pençe Harekâtı’nda silah, mühimmat ve..
    4. Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı..
    5. Afganistan'da öldürülen ABD'li asker..
    6. Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by..
    7. FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis
    8. Kadın ve gençlik merkezi..
    9. Lübnanlı din adamları siyasilere ülke..
    10. CHP'li başkandan kardeş torpiline..
    11. Kurban pazarlarında hayvanlar erken..
    12. Ceren Çınar Nilüfer Belediyespor’da
    13. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
    14. Dikmen’deki orman yangınına..
    15. Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür..
    16. Aydın’da 294 öğrenci sosyal çalışma..
    17. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    18. Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla..
    19. Bölge halkı isyan etti:..
    20. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"