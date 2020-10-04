Sinop’ta otomobilin çarptığı kadın öldü
SİNOP (AA) - Sinop’ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M.T'nin kullandığı 34 ZH 9662 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 14. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Nazmiye Kılıç’a (55) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki bariyerlere çarpan Kılıç, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.