Sinop’ta örtü yangını Sinop’un Erfelek ilçesinde örtü yangını meydana geldi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde örtü yangını meydana geldi.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Sarıboğa köyünde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat içerisinde söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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