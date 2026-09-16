Türkiye’nin sağlıkta yükselişi sürüyor! Kanser tedavisinde tarihi başarı

NK hücre tedavisinin dünyada da henüz deneysel aşamada olduğunu ve uygulamaların sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Işık, tedavinin standart kanser tedavilerinin etkinliğini artırma potansiyeline dikkat çekti. Işık, bugüne kadar NK hücre tedavisine bağlı yan etkilerin oldukça sınırlı bildirildiğini belirterek, GAÜN’de tedavi uygulanan hastada da uygulamaya bağlı herhangi bir yan etki görülmediğini ifade etti. Uygulama sonrasında hastanın kendi NK hücrelerinin sayısının ve etkinliğinin artırıldığını belirten Prof. Dr. Işık, yapılan ilk kontrollerde uygulanan NK hücrelerinin tümör üzerinde etkinlik gösterdiğinin gözlemlendiğini ifade etti. NK hücre tedavisinin mevcut uygulama izinleri kapsamında, diğer tedavi seçeneklerinden yeterli yanıt alınamayan ileri evre kanser hastalarında kullanılabildiğini belirten Işık, tedavinin hastaların klinik süreçlerine olumlu katkı sağlama potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Işık, çalışmaların ve uygulanan hasta sayısının artmasıyla birlikte elde edilen verilerin daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini kaydetti.