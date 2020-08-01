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Aktüel

Sinop'ta orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 21:18:15 -
Sinop'ta orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında 30 hektarlık alanda zarar oluştu.

İlçenin Akçakese mevkindeki çam ormanlarıyla kaplı alanda yangın çıktı.

Yangına Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti.

Merkez, Durağan ve Saraydüzü ile Kastamonu'nun Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin yardım ettiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.


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