0553 313 94 23

Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 13 yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:55
Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 13 yaralı

Samsun istikametinden Sinop'a doğru gelen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ulvi Kayacan yönetimindeki 57 S 0111 plakalı minibüsü ile Yılmaz Balcı'nın kullandığı 57 KF 226 plaka otomobil, Sanayi Köprüsü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kayacan ve Balcı ile öğrenciler Dmitriy Bütenin, Kardelen Cemre Uğur, Beyza Huriye Tek, Yaren Koca, Ceren Sıla Baş, Umutcan Ay, Baha Bozboğa, İzgi Uzuntepe, Bartun Şahin Kaya, servis sürücünün oğlu Erim Tuğrul Kayacan ve diğer araçta bulunan Sevgi Balcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayakta tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiklerini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:55
  1. Samsun istikameti
  2. Sinop
  3. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  4. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
  5. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
    1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
    2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
    3. ABD'den skandal Türkiye kararı
    4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
    5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
    6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
    7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
    8. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
    9. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
    10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
    11. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
    12. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
    13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
    14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
    15. SGK diş telini karşılıyor mu?
    16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
    17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
    18. Hünnap nasıl tüketilir?
    19. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
    20. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!