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Aktüel

Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 08:52:41 -
Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.




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