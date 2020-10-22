Sinop’ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 323 kişiye 296 bin 400 lira ceza

SİNOP (AA) - Sinop’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 323 kişiye 296 bin 400 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, emniyet, jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açık ve kapalı alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde vatandaşların, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıldıkları vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimizce yapılan denetimlerde uyarılara rağmen maske kuralına uymadıkları tespit edilen 323 kişiye 296 bin 400 lira idari para cezası uygulanmıştır. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



