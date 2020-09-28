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Aktüel Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Aktüel

Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:17:13 -
Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Şeyhli köyünde evinin önünde oturan Eyüp B. ormanlık alandan sesler gelmesi üzerine yanında bulunan tüfeği ile çevreye rastgele ateş etti.

Tüfekten çıkan mermiler bu sırada ormanda kuşburnu toplayan Eyüp B'nin komşusu, 4 çocuk annesi Melek Aydın'a (55) isabet etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Eyüp B'nin ifadesinde, ormanlık alandan gelen sesleri domuz zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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