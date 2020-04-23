  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

2020-04-23 16:53:31 -
Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta 4 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim'i arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple yürütülüyor.

Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarına rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ile köye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Şakalar, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alarak, kayıp çocuğun ailesiyle görüştü.

Sinop'ta Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli İbrahim Ay'ın 4 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı