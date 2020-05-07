  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sinop’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:42:32 -
Sinop’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Yaşar (38) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ferdettin Kayacan idaresindeki 34 RR 4910 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ferdettin Kayacan (53), Rasim Cankur (38) ile kamyonet sürücüsü Özgür Yaşar (38) olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı