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Aktüel

Sinop'ta kamyon üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:32:39 -
Sinop'ta kamyon üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta kamyonun üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Değerli idaresindeki 57 AAH 230 plakalı kamyon, Gelincik Mahallesi mevkisinde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada, sürücü ile kamyonun kasasında bulunan Iraklı Hakmet Zaura yaralandı.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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