Sinop'ta iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Akgün'ün kullandığı otomobil, Taşmalı mevkisinde park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazile Cırıt,Sevim Akgün ve Orhan Yıldız yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boyabat ilçesindeki kazada ise devrilen araçtaki iki kişi yaralandı. Erhan Tanır idaresindeki otomobil, Yenice köyü mevkisinde yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada yaralanan Tanır ile araçtaki Ahmet Kıvrak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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