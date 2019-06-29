Sinop'ta iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı
Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.29 Haziran 2019 Cumartesi 14:06
Hüseyin Akgün'ün kullandığı otomobil, Taşmalı mevkisinde park halindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazile Cırıt,Sevim Akgün ve Orhan Yıldız yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boyabat ilçesindeki kazada ise devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.
Erhan Tanır idaresindeki otomobil, Yenice köyü mevkisinde yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Kazada yaralanan Tanır ile araçtaki Ahmet Kıvrak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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