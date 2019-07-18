Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Sinop’ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
Sinop’tan Samsun yönüne giden Kerim Sarısoy idaresindeki hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, araçta bulunan Kebire Şensoy olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Erdem ve Kerem Sarısoy sağlık ekiplerinceSinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFADekiplerince araçtan çıkarılan Şensoy'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
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