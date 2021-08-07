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Yerel Sinop'ta fırtına: 1 kişi öldü
Yerel

Sinop'ta fırtına: 1 kişi öldü

Sinop'ta fırtına nedeniyle bir kişi boğularak can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:47:00 -
Sinop'ta fırtına: 1 kişi öldü

Sinop’ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde olanlar denizde kaldı. Karadakiler denize açılmadı. Rüzgar gezi teknelerini açığa sürükledi. Çadırlar uçtu. Ağaçlar araların üzerine devrildi. Trafik saatlerce aksayarak devam etti. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Aşırı dalgalardan dolayı, Karakum’da bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Güney sahillerinde 4 kişi botla açığa sürüklendi. Açığa sürüklenenleri sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hastaneye sevk edildi.

Rüzgar şehirde devam eden 4 günlük müzik festivalini de etkiledi. Festival alanında çadırlarını kuranlar zor anlar yaşadı. Çadırların uçması, güvenlik bariyerlerinin devrilmesi korkulu anlar yaşattı. Rüzgarda festivalin sahnesi de zarar gördü. Giriş kapısının uçmaması içinse üzerindeki örtüler görevlilerce yırtıldı.

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