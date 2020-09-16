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Aktüel Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana 600 kasa palamutla döndü
Aktüel

Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana 600 kasa palamutla döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:10:01 -
Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana 600 kasa palamutla döndü

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan balıkçılar 600 kasa palamutla kıyıya döndü.

Balıkçıların Sinop açıklarında avladıkları palamutlar, kıyıya getirilerek burada farklı illere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Balıkçı Ali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının sıcak seyretmesinden ötürü palamuttan henüz istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.

Denizde balığın olduğunu ancak sıcak hava ve zaman zaman sert esen rüzgarın balık avını olumsuz etkilediğini vurgulayan Kaya, "Sezon öncesi palamut balığı bol olacak demiştik. Göstergeler halen bu yönde. Ama hava çok sıcak gidiyor. Bazen de rüzgar sert esiyor. Palamut balığı rüzgarlı ve sıcak havayı sevmez. Dolayısıyla şu an ortaya çıkan şartlar av oranını düşüyor." dedi.

Kaya, ekim ayı ile birlikte avcılığın artacağını umut ettiklerini belirterek, "Avlanan balık miktarının çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü deniz suyu sıcaklığı düşecek ve balık daha sığ sulara gelecektir." ifadesinde bulundu.

Balıkçı Hamdi Demir ise gelecek günlerde avlanan palamut miktarında çok yüksek artışlar beklediklerini kaydetti.

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