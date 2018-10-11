THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti

Sinop'ta deniz dibi temizliği yapıldı. Sualtından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyanın çıkması görenleri şaşırttı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:39
Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Öğrencileri ve Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi. Yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyalar çıkarıldı. 



Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu farkındalık doğrultusunda en azından burada atılan atılmaması gereken çöplerin daha doğrusu balık tutanlar tarafından kirletilmemesi gereken bir alanı temizliyoruz. Kısa bir müddet sonra bu çöplerin birikmesi burada balığında yok olması demektir. O zaman boş oltalarla bekleyecekler. Bu farkındalığı yaratalım en azından duyarlı davransınlar. Balık tutan onlar. Burada keyif yapan onlar. En sonunda burada balık tutamadıkları gün üzülecekler. Kendileri görmese bile bizim ileride çocuklarımız, torunlarımız bundan etkilenecek. Onun için duyarlı olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer aynı zaman bir şehitlik. 1853’te, 2800 şehit verdiğimiz bir alan. En azından bu şehitlere de saygı gösterilmesi lazım."

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:39
  1. Sinop
  2. Deniz dibi temizliği
  3. Denizden çıkanlar şoke etti
  4. Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnetin sağlık hikmeti
    1. Sünnetin sağlık hikmeti
    2. DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar
    3. Alkolün bilinmedik zararları
    4. Diyarbakır'da kan donduran cinayet!..
    5. Türk polisinin taktiğini duyan..
    6. ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı..
    7. Üçüncü Havalimanı biletleri satışa..
    8. Dekorasyon ciddi bir konu
    9. Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe...
    10. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    11. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    12. Teknesiyle denize açıldı, 8 bin..
    13. Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı..
    14. Kızıltepe'deki Kültür Sokağı'nda..
    15. Emzirmek hayati bir sağlık tedbiri
    16. "Suudi Arabistan Başkonsolosu..
    17. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    18. Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti
    19. Erdoğan ve Yıldırım Vietnam Ulusal..
    20. DEAŞ'a büyük darbe! Türkiye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!