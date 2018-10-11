Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Öğrencileri ve Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi. Yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.





Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bu farkındalık doğrultusunda en azından burada atılan atılmaması gereken çöplerin daha doğrusu balık tutanlar tarafından kirletilmemesi gereken bir alanı temizliyoruz. Kısa bir müddet sonra bu çöplerin birikmesi burada balığında yok olması demektir. O zaman boş oltalarla bekleyecekler. Bu farkındalığı yaratalım en azından duyarlı davransınlar. Balık tutan onlar. Burada keyif yapan onlar. En sonunda burada balık tutamadıkları gün üzülecekler. Kendileri görmese bile bizim ileride çocuklarımız, torunlarımız bundan etkilenecek. Onun için duyarlı olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer aynı zaman bir şehitlik. 1853’te, 2800 şehit verdiğimiz bir alan. En azından bu şehitlere de saygı gösterilmesi lazım."