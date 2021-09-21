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Ekonomi Sinop’ta çeltik hasadı başladı
Ekonomi

Sinop’ta çeltik hasadı başladı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 2021 yılı çeltik hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 08:13:00 -
Sinop’ta çeltik hasadı başladı

Kaymakam Enver Yılmaz’ın katıldığı programla bu yılın ilk çeltik hasadı yapıldı. Yılmaz, biçerdöver tarafından yapılan çeltik hasat çalışmasını izlerken çiftçilere bereket diledi. Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 2021 yılında toplam 33 köyde çeltik ekim ruhsatı alan 541 çiftçinin 17 bin dekar alanda üretim yaptığını aktardı. Elmacı, ilçede yaklaşık 15-16 bin ton çeltik rekoltesi beklediklerini söyledi. Elmacı, “Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi de uygun taban fiyatlarıyla çeltik alımlarına başlayacak. Köylümüzü sadece tüccara bırakmadık. Tabii ki serbest piyasada üreticilerimiz istedikleri yere ürününü satabilir. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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