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Aktüel Sinop'ta 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
Aktüel

Sinop'ta 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:22:51 -
Sinop'ta 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Şehli köyünde yaşayan ve bir hafta önce hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Demirci için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde Demirci’nin cansız bedenine evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.

Uçuruma düştüğü değerlendirilen Demirci’nin cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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