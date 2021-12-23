Sinop’ta 24 Aralık Cuma yarın okular tatil mi? Sinop'ta okul tatil mi?

Yarın Sinop’ta okullar tatil mi? Sinop’un Pervane mevkiinde meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor. Sinop kent merkezinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalar meydana geldi. Sabah saatlerinde kent merkezi Pervane mevkiinde araçlar buzlanma yüzünden yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Sinop Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafikte buzlanma nedeniyle kalan sürücü Vecdi Yeni, “Sanırım yolda buzlanma olmuş. Biz de burada bekliyoruz” dedi.

Sinop'ta okullar tatil mi?

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde 23 Aralık Peşembe günü yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi. Sinop’Ta yarın 24 Aralık Cuma okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Sinop Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.