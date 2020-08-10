  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında tarihi surlar, çevresindeki çok sayıda bina yıkılarak turizme kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:20:23 -
Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

SİNOP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sinop’ta hayata geçirilecek Şehir Meydanı Projesi kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surların çevresindeki binalar yıkılacak.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun yıllardır hayal edilen projenin belli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kentte yaptığı ziyarette gündeme alınan projenin, hayata geçirilmesi noktasında yasal prosedürlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine devam edildiğini vurgulayan Ayhan, "Tarihi surların çevresindeki belediye hizmet binası dahil tüm yapılar yıkılacak." dedi.

Belediye olarak kentin çehresini değiştirecek projeye gereken desteği verdiklerini vurgulayan Ayhan, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda biz tarihi surların kuzeye bakan kısmında bulunan belediye hizmet binamızı taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bostancılı mevkisinde bulunan iki yurt binası belediyemize tahsis edildi. Kısa sürede tadilat ihalesine çıkacağız ve kasım ayı gibi de belediyemizi buraya taşınmayı hedefliyoruz. Ondan sonra mevcut binanın yıkımı gerçekleştirilecek."

- Tarihi surlar içi bir turizm merkezi olacak

Ayhan, 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılmasının kent ve ülke turizmine önemli katkılar sunacağını belirterek, "Proje tamamlandığında tarihi surların içi bir turizm merkezi olacak. O bölgede müthiş bir çarşı ve turizm alanı yaratılacak. Belki esnafımız şimdi belediye ve valilik binası taşınacak diye üzülüyor ama ben burada çok daha farklı bir turizm hareketliliği olacağını şimdiden görüyorum." diye konuştu.

Ayhan, proje doğrultusunda yıkımı yapılacak binaların arasında valilik, il özel idaresi binaları olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı