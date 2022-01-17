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Eğitim Sinop yarın 18 Ocak Salı okullar tatil mi? Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Sinop yarın 18 Ocak Salı okullar tatil mi? Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop yarın okullar tatil olacak mı? Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde kar yağışı sürüyor. Bu sebeple vatandaşlar yarın Sinop’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Sinop’ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 20:51:00 -
Sinop yarın 18 Ocak Salı okullar tatil mi? Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oluyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sinop’ta okullar tatil oldu mu?

Sinop yarın 18 Ocak Salı okullar tatil mi? Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop’ta Salı günü karla karışık yağmur Çarşamba ise kar bekleniyor. Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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