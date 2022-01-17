Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oluyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sinop’ta okullar tatil oldu mu?

Sinop yarın 18 Ocak Salı okullar tatil mi? Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop’ta Salı günü karla karışık yağmur Çarşamba ise kar bekleniyor. Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.