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Eğitim

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Sinop Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise üniversite tercihleri yapılacak. Eğitim hayatına Sinop Üniversitesi'nde devam etmek isteyenler "Sinop Üniversitesi bölümleri 2020", “2020 Sinop Üniversitesi taban puanları” , “Sinop üniversitesi bölümleri taban puanları başarısı sıralaması” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:26:00 -
Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Sinop Üniversitesi’nde okumak isteyen pek çok öğrenci internette taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Birçok aday “Sinop Üniversitesi taban puanları 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Sinop Üniversitesi bölümleri 2020

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)

Hemşirelik(Yüksekokul)

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)

İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)

Matematik

Nükleer Enerji Mühendisliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

Tarih

Turizm Rehberliği(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Sinop Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölüm puanları kontenjanları ve başarı sıralamalarını yakından inceliyor. İşte, taban puanlar:

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020

Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020
Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020

Eğitim

Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020

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