Sinop Üniversitesi taban puanları 2020
Sinop Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise üniversite tercihleri yapılacak. Eğitim hayatına Sinop Üniversitesi'nde devam etmek isteyenler "Sinop Üniversitesi bölümleri 2020", “2020 Sinop Üniversitesi taban puanları” , “Sinop üniversitesi bölümleri taban puanları başarısı sıralaması” konularını araştırıyor.
Sinop Üniversitesi’nde okumak isteyen pek çok öğrenci internette taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Birçok aday “Sinop Üniversitesi taban puanları 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Sinop Üniversitesi bölümleri 2020
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)
Hemşirelik(Yüksekokul)
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)
İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)
Matematik
Nükleer Enerji Mühendisliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği(Fakülte)
Tarih
Turizm Rehberliği(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop Üniversitesi taban puanları 2020
Sinop Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölüm puanları kontenjanları ve başarı sıralamalarını yakından inceliyor. İşte, taban puanlar: