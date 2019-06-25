0553 313 94 23

Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması

Sinop Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanları araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Sinop Üniversitesi var. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Sinop Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları.

25 Haziran 2019 Salı 19:24
Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması

Sinop Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanları araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Sinop Üniversitesi var. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Sinop Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları.

Sinop Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:24
  1. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
  2. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019
  3. Sinop Üniversitesi başarı sıralaması
  4. Sinop Üniversitesi kontenjanları
  5. ÖSYM sinop üniversitesi tercih kılavuzu
  6. ÖSYM sinop üniversitesi yüzdelik dilimleri
  7. sinop üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  8. sinop üniversitesi taban puanları 2 yıllık
  9. samsun üniversitesi taban puanları 2019
  10. ordu üniversitesi taban puanları 2019
  11. sinop üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık
  12. sinop üniversitesi taban puanları 2017 2018
  13. giresun üniversitesi taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden Osman Kavala'nın tahliyesine ret!
    1. Mahkemeden Osman Kavala'nın..
    2. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    3. Datça’da kaza: 3 yaralı
    4. İlk kez vali gören vatandaş..
    5. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    6. Gezi olayları davasında Osman..
    7. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    9. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    11. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    12. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    13. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    14. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    15. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    16. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    17. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    18. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    19. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    20. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    21. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    22. Muş'ta korkutan deprem
    23. AK Parti MYK Toplantısı
    24. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    25. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    26. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    27. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    28. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    29. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    30. Akit sevdalısı Nuri Gökler Ağabey..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı