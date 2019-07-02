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Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Sinop Üniversitesi meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alınacak. Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 1 Temmuz’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 16 Temmuz. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Sinop Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

02 Temmuz 2019 Salı 09:10
Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Sinop Üniversitesi meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alınacak. Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 1 Temmuz’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 16 Temmuz. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Sinop Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAVTAKVİMİ

İlan tarihi:01/07/2019

Başvuru başlangıç tarihi:01/07/2019

Son başvuru tarihi:16/07/2019

Ön Değerlendirme tarihi:23/07/2019

Giriş sınav tarihi:30/07/2019

Sonuç açıklama tarihi:05/08/2019

İnternet adresi:www.sinop.edu.tr

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:10
  1. İstanbul
  2. Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
  3. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru

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