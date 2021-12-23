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Eğitim Sinop okullar tatil mi 24 Aralık | Yarın Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Sinop okullar tatil mi 24 Aralık | Yarın Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop hangi ilçeler okullar tatil 24 Aralık Perşembe | Sinop’ta kar yağışı etkili oluyor. Sinop’ta yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın Sinop’ta okullar tatil olacak mı? 24 Aralık yarın Sinop okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 19:54:00 -
Sinop okullar tatil mi 24 Aralık | Yarın Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple okulların ne zaman tatil olacağı araştırılıyor. Peki, Sinop okullar tatil mi?

Sinop okullar tatil mi 24 Aralık | Yarın Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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