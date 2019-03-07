AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, Sinop’un Karadeniz’in en önemli turizm şehri olduğunu belirterek, “Turizm alanında yapacağımız çok şey” dedi.

Ali Çöpçü, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projelerini anlatan Çöpçü, “Sinop’ta sadece bir tane dört yıldızlı otel var. Burayı ziyaret edenler de genelde civar illerden gelenler. Çoğu ziyaretçi günübirlik geliyor, yemekleri yanında, hiç para harcamadan geri dönüyor. Sinop Karadeniz’in en önemli turizm şehri. Önemli sahillerimiz var. Şehrin hem kuzey hem güney cephesinde denize girebiliyoruz ancak bu plajlarımızın temiz ve bakımlı olması lazım. Uzun süreli tatil planı yapanlar maalesef kentimize gelmiyor. Bunun sebebi de cazibe merkezlerimizin az olması. Akşamları turist burada ne yapacak? Sosyal alanlar oluşturmalıyız. Turizm alanında yapacağımız çok şey var ancak bir işi yaparken mutlaka planlama gerekir" diye konuştu.

Çöpçü, planladıkları diğer projelerle ilgili detaylı bilgiler de paylaştı.

Sinop Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Altınkök katıldı.