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Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Tarihi Sinop Cezaevi Kalesi bölgesinin daha çok insana ulaşmasıyla ilgili güzel bir proje yapıldığını ve tahminen projenin ihalesinin bu sene içinde sonuçlanacağını söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Tarihi Sinop Cezaevi Kalesi bölgesinin daha çok insana ulaşmasıyla ilgili güzel bir proje yapıldığını ve tahminen projenin ihalesinin bu sene içinde sonuçlanacağını söyledi.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop Kalesi’nin belli bir bölümüne asansörle çıkılmasını sağlayacak projenin şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlandığını ve ihalesinin bu yıl içinde yapılmasının planlandığını anlattı. Çobanoğlu, “Biz zaten bu yüzden surların etrafının açılmasını çok önemsiyoruz. Surların hem görsel olarak dışarıdan bakmak açısından hem de olabildiği yerlerde üste çıkarak ve yakınına giderek izlenmesi her zaman insanlar için önemli bir turizm talebi. Bence bu kapsamda surların önünün açılmasını yine gündeme getiriyoruz. Mutlaka Özel İdare, belediye binaların oradan açılarak o surların önünün açılması ve turizme kazandırılması ve Sinop halkına tabii ki gerekiyor diye düşünüyorum. Alan yönetimi projesi vardı. Bu alan yönetimi projesi bundan 8 sene kadar önce başladı. Avrupa Birliği’nin bir hibesi vardı. Bunun ilk ayağı kale içi hapishane bölgesi özellikle surların normal standart imar dışında ve koruma dışında bir proje ile projelendirilip, onu ve civarının tabii ki turizme, kültüre ve şehre kazandırılmasıydı. Bunun ilk ayağı olan projelendirme kısmı bitti. Bundan 3 sene önce bitti. Bir Avusturya firması var. Avusturya firması bunun çalışmasını yaptı, projeyi sundu. O projenin ikinci aşaması yine kısmi hibeyle 3 milyon euroya yakın hibeli bir projeydi. O projenin ihalesi bir türlü gerçekleştirilemedi. Yani hazırlanan proje hayata geçirilmesi aşamasında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde kaldı. 3 milyon euroya yakın hibeyle olmuyor diye projeyi kestiler. Daha sonra bizim Ankara’da yaptığımız bir toplantıda bu konu tekrar gündeme geldi. O zaman bakan talimat verdi. Bunu illa yapacaksınız. Gerekiyorsa ilave edin gibilerinden bir bütçe ayırın dedi bu işe. Bu çalışma yapıldı. Şu anda ihale birimi üzerinden devlet ihale birimi bunun ihalesini yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının şartlarıyla bu ihale bittiği zaman o bölgede özellikle hapishane bölgesi için hapishane bölgesi daha çok insanların ulaşması ve farklı sadece bir hapishane ortamı gibi taş, duvar değil de, sosyal ortamların yaratılması ile ilgili daha güzel bir proje yapılıyor. Turistik bir proje. Hem turizm hem Sinop halkı için kullanılacak bir alan. Benim tahminim bu projenin ihalesi bu sene içinde sonuçlanır. Ama ne zaman başlar, ne zaman biter biraz tabii bütçesi dışarıdan geldiği için ve yönetimde bakanlık tarafından yapıldığı için açıkçası bir şey diyemiyorum. Ama bizim temennimiz en kısa zamanda yapılması yönünde” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
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