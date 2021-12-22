  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sinop hangi ilçelerde okullar tatil 23 Aralık Perşembe | Sinop okullar yarın tatil mi?
Eğitim

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil 23 Aralık Perşembe | Sinop okullar yarın tatil mi?

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Sinop’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bazı ilçelerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Peki, yarın Sinop’ta okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:23:00 -
Sinop hangi ilçelerde okullar tatil 23 Aralık Perşembe | Sinop okullar yarın tatil mi?

Pek çok ilde olduğu gibi kar yağışı Sinop’ta da etkili oluyor. Öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Sinop okullar tatil edildi mi 23 Aralık?

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil 23 Aralık Perşembe | Sinop okullar yarın tatil mi?

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?
Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?

Eğitim

Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay