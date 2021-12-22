Pek çok ilde olduğu gibi kar yağışı Sinop’ta da etkili oluyor. Öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Sinop okullar tatil edildi mi 23 Aralık?

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil 23 Aralık Perşembe | Sinop okullar yarın tatil mi?

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.