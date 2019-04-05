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Seçim 2019 Sayfası

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir?

Sinop’un CHP’li Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan %56.63 oy oranı ile, 2019 yerel seçimlerinde Sinop Belediye Başkanı oldu. CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, mazbatasını aldı. Sinop Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Peki Barış Ayhan kimdir? Barış Ayhan nereli ve kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

05 Nisan 2019 Cuma 20:27
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir?

Sinop’un CHP’li Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan %56.63 oy oranı ile, 2019 yerel seçimlerinde Sinop Belediye Başkanı oldu. CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, mazbatasını aldı. Sinop Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Peki Barış Ayhan kimdir? Barış Ayhan nereli ve kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

Barış Ayhan kimdir?

Evli ve iki kız çocuk babası olan Barış Ayhan, 1974 yılında Sinop’ta doğdu. 2003 yılından beri CHP’de aktif rol alan Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Partisinde, il kongresinde yönetim kurulu, İl Saymanlığı görevi, 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis üyesi, 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliği görevi gerçekleştirirken 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl başkanı ve Kurultay delegesi seçildi.

Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir.

Barış Ayhan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Sinop belediye başkanı seçilmiştir.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:27
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