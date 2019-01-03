Sinop Belediye başkan adayları belli oldu mu? Sinop Belediye başkan adayları 2019

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Sinop Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 Sinop yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti Sinop Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Sinop ALİ ÇÖPÇÜ ( SİNOP AK PARTİ İL BAŞKANI)

CHP Sinop Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Sinop Durağan-Mustafa Eker

Sinop Dikmen-Saim İstanbullu (Mevcut Başkan)

MHP Sinop Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellencektir.

İYİ Parti Sinop Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellencektir.