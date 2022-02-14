Şinitzel tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır tavuk şinitzel tarifi

Çıtır Çıtır Tavuk Şinitzel Tarifi

Malzemeler

3 parça tavuk göğüs eti (900 gr)

2 adet yumurta

Galeta unu

Un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Servis için;

Tereyağı

Limon

Patates salatası için;

2 adet patates

2 dal taze soğan

3 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir tutam dereotu

Çıtır Çıtır Tavuk Şinitzel Tarifi Nasıl Yapılır?

Patates salatası için: Patatesin kabuklarını soyalım ve küçük küçük doğrayalım. Ardından patateslerin üzerini geçecek kadar su dolu bir tencereye alarak haşlanmaya bırakalım. Taze soğan ve dereotunu ince ince doğrayalım. Haşlayıp suyunu süzdüğümüz patateslerin üzerine doğradığımız soğanı ve dereotunu ekleyelim. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, tuz, ezilmiş sarımsak ve mayonezi ekleyerek karıştıralım. Salatamız hazır. Tavuk şinitzel için: Tavuk göğüslerimizi fileto bıçağı yardımı ile ortadan iki keselim. Tezgaha buzdolabı poşetini açalım ve üzerine tavuk filetoyu yerleştirerek tekrar üzerini buzdolabı poşeti ile kapatalım. Et döveceği ile filetomuzun her iki tarafını da güzelce inceltelim. Diğer tavuk etlerine de aynı işlemi uygulayalım. Tavukların üzerini kaplamak için yayvan bir tabak içerisine yumurtaları alalım, üzerine tuz ve karabiberi ekleyerek güzelce çırpalım. Tavukların iki yüzünü önce una ardından yumurtaya son olarak da galeta ununa batıralım. Tüm tavuklara sırası ile aynı işlemi uygulayalım.

Tavuk şinitzel nasıl pişirilir?

Öncelikle tavaya sıvı yağı alarak kızdıralım. Ardından hazırladığımız tavuk filetoları yağda güzelce kızartalım. Bu aşamada çevirmeyi unutmayalım. Kızaran şinitzellerimizi servis tabağına alalım. Üzerinde tereyağı ve limon yanında da patates salatası ile sıcak sıcak servis edelim. Afiyet olsun!