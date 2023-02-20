  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz
Siyaset Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’
Siyaset

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Eski yapıların kentsel dönüşümle sağlam binalara dönüşmesine karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, depremden sonra yaşanan felaketin hafızalara kazınması için yıkım yaşanan yerlere heykel dikilmesini teklif etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:48:00 -
Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden ikisini 9 saat arayla art arda yaşadı.

11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremler Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ olmak üzere 11 ilimizi vurdu. Bu illerden Hatay ve Kahramanmaraş adeta yerle bir oldu. Depremin yaraları sarılmaya deva edilirken bir yandan da yıkımın sebepleri tartışılıyor.

Bu sebeplerden en geçerli olanı ise kentsel dönüşüm projeleriyle yeterince eski binanın yenilenmemesi…

CHP’Lİ İSİMLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI KAMPANYALARI

Bu durumda da CHP‘nin deprem öncesinde kentsel dönüşüm projelerine karşı yürüttüğü kampanyalar akıllara geliyor. Türkiye’nin birçok kentinde eski binaların depreme dayanıklı modern yapılara dönüşümü için hazırlanan projelere CHP karşı çıktı. Bu kampanyaları yürüten CHP’li vekiller şu sıralarda ise yıkım için suçlayacak isim arıyor.

Bu kapsamda 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi’nin tweetleri ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘YIKILAN YERLERE HEYKEL DİKELİM’

Develi, 2014 tarihinde yaptığı paylaşımla halkı kentsel dönüşüme karşı tavır alarak yerel seçimlerde oy kullanmaya çağırıyor. Develi depremden sonra yaptığı paylaşımda ise depremde yıkılan alanlara felaketin hafızlara kazınması için heykel yapmayı teklif ediyor.

CHP’li belediye başkanlarını etiketleyerek yaptığı paylaşımda Develi, “Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…” ifadelerine yer verdi.

14
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Ne güzel haber. Böylece CHPnin düşman olduğunu vurgulamak algısı yaratılıyor.

Mehmet Ali BICER

KAHPELIKTEN BASKA HALKA SUNACAKLARI HIC BIR SEYLERI YOK
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23