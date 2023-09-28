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Medya Sinirlerin gerildiği canlı yayında yumruk yumruğa kavga!
Medya

Sinirlerin gerildiği canlı yayında yumruk yumruğa kavga!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 21:59:00 - 2023-09-28 22:21:15

Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

Kavga Express News adlı televizyon kanalının canlı yayınında yaşandı.

'İmran Han yahudi ajanı' sözü arbedeye sebep oldu!

Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı.

Marwat kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han'a hakaret ettiği ve ona Yahudi ajanı dediği için Khan’a tokat attığını ifade etti.

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