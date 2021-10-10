Sinirlenip otobüsün camını kırdı
Avcılar'da çantası otobüse sıkışan genç, sinirlenip aracın camını kırdı. Gence tepki gösteren şoför, "Geber ulan" diye bağırdı.
Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta edinilen bilgilere göre otobüs şoförü, otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı.
O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki göstermek isteyen yolcu, otobüsü tekmelerken ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü.
Tartışmada sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya "Geber ulan" diyerek tepkisini gösterdi.