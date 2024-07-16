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Yaşam Sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz yürüyüşü
Yaşam

Sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 01:41:00 - 2024-07-16 01:42:36
Sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz yürüyüşü

Sınırın sıfır noktası Kilis’te protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaş Türk Bayrağı eşliğinde yürüdü.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz’un 8. yıl dönümü münasebetiyle Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis’te Hacı Cümmüş Kavşağı’nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Dev Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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