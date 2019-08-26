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Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:55
Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı.


Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askerikonvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00’da ulaştı. Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu.İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:55
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