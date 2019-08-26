Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askerikonvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00’da ulaştı. Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu.İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.